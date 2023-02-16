WhatsApp обновила приложение для Android, добавив несколько интересных функций

Апдейт может похвастаться целым рядом новых функций, призванных повысить удобство пользователей. Одним из них является возможность добавления подписей к изображениям и документам при их отправке.

Прочие функции включают поддержку более длинных тем и описаний групп, что позволяет пользователям лучше описывать свои группы. Вместе с тем увеличился лимит на отправку изображений и видео.