WhatsApp обязала пользователей мессенджера делиться данными с Facebook

Что же до самой информации, которую приложение будет отправлять «головной компании», то в её числе будут и регистрационные данные, связанные с вашей учётной записью (в том числе и номер телефона), и данные о транзакциях, и связанные с услугами данные, в том числе касательно взаимодействия пользователей. Также Facebook будет получать информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адресах и т.д.