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WhatsApp обязала пользователей мессенджера делиться данными с Facebook
Кольцо продолжает сужаться
В сети появилась информация об обновлении условий использования WhatsApp. Теперь пользователи будут обязаны делиться личными данными с Facebook, чтобы и дальше пользоваться мессенджером.
Время на «подумать» дано, не немного — до 8 февраля 2021. Именно в этот день все пользователи, которые хотят и дальше использовать WhatsApp для общения, должны будут согласиться с новым соглашением компании, сообщает ArsTechnica.
Что же до самой информации, которую приложение будет отправлять «головной компании», то в её числе будут и регистрационные данные, связанные с вашей учётной записью (в том числе и номер телефона), и данные о транзакциях, и связанные с услугами данные, в том числе касательно взаимодействия пользователей. Также Facebook будет получать информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адресах и т.д.