WhatsApp отказался запускать каналы для российских пользователей мессенджера

WhatsApp отказался запускать каналы для российских пользователей мессенджераОб этом сообщил зампред Комитета по информационной политике Госдумы
Зампред председателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин со ссылкой на одно из заблокированных в России изданий сообщил, что WhatsApp якобы отказался от идеи запуска функции каналов в нашей стране.
Депутат прокомментировал интервью некоего представителя Meta* о том, что «продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время». По мнению Горелкина, это «туманная оговорка», к тому же излишне оптимистичная: никто в России не намерен снимать с Meta статуса экстремистской организации.
Ранее Антон горелки выражал уверенность, что в России WhatsApp заблокирован не будет: мессенджер попросту не запустит для российских пользователей функцию каналов.
Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta*.
Обратите внимание, что в цитате содержится туманная оговорка «продукт не будет доступен в ближайшее время». На мой взгляд, это излишне оптимистичная позиция, ведь в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta снимать никто не собирается.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.