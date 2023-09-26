WhatsApp отказался запускать каналы для российских пользователей мессенджера

Депутат прокомментировал интервью некоего представителя Meta* о том, что «продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время». По мнению Горелкина, это «туманная оговорка», к тому же излишне оптимистичная: никто в России не намерен снимать с Meta статуса экстремистской организации.

Ранее Антон горелки выражал уверенность, что в России WhatsApp заблокирован не будет: мессенджер попросту не запустит для российских пользователей функцию каналов.