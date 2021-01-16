WhatsApp отложила обновление политики из-за недовольства людей

Новость об обновлениях привела к путанице среди пользователей популярного мессенджера, которые начали рассматривать альтернативные программы для обмена сообщениями. Напомним, что в начале января компания, с помощью оповещений в мессенджере, попросила пользователей принять новые условия, которые предполагают передачу Facebook ряда персональных данных о них, включая номер телефона и геолокацию. Причем отмечалось, что если пользователи не согласны с нововведениями - они не смогут пользоваться программой.

”Сейчас мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять новые условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать гораздо больше, чтобы устранить дезинформацию о том, как конфиденциальность и безопасность работают в WhatsApp”, - сообщили представители мессенджера.