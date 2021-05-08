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WhatsApp передумал отключать непринявших новые правила конфиденциальности пользователей
Однако может ограничить им функциональность
Команда WhatsApp объявила о том, что не станет отключать непринявших новые правила конфиденциальности пользователей, как предполагалось ранее. Однако последствия для несогласных, все же, будут.
Известно об этом стало из материала, опубликованного изданием CNET. Напомним, что новые правила мессенджера начнут действовать уже 15 мая. В то же время, у пользователей будет дополнительное время на их принятие. Так, через несколько недель WhatsApp начнет рассылать пользователям напоминания о нововведении.
Представители WhatsApp отметили, что большинство пользователей согласились с новыми правилами конфиденциальности. В то же время, тем, кто этого не сделал — отключать аккаунт не будут, однако могут ограничить функциональность. На данный момент не уточняется, какими именно возможностями не смогут пользоваться несогласные.