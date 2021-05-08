WhatsApp передумал отключать непринявших новые правила конфиденциальности пользователей

Известно об этом стало из материала, опубликованного изданием CNET. Напомним, что новые правила мессенджера начнут действовать уже 15 мая. В то же время, у пользователей будет дополнительное время на их принятие. Так, через несколько недель WhatsApp начнет рассылать пользователям напоминания о нововведении.

Представители WhatsApp отметили, что большинство пользователей согласились с новыми правилами конфиденциальности. В то же время, тем, кто этого не сделал — отключать аккаунт не будут, однако могут ограничить функциональность. На данный момент не уточняется, какими именно возможностями не смогут пользоваться несогласные.