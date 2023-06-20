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19:57, 20 июня 2023
1 мин.

WhatsApp перестанет отвлекать на звонки от неизвестных номеров

Очень полезная функция, между прочим

WhatsApp представил сразу две новые функции: отключение звука для неизвестных номеров и проверку конфиденциальности.

Так, в новых настройках конфиденциальности появился переключатель, позволяющий сделать звонки с неизвестных номеров беззвучными, но всё равно отображающимися в уведомлениях.

К сожалению, пока что полностью запретить входящие звонки с неизвестных номеров невозможно.

WhatsApp перестанет отвлекать на звонки от неизвестных номеров
WhatsApp

В меню «Проверка конфиденциальности» пользователи смогут поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. В WhatsApp отдельно акцентируют внимание на важности безопасности и защищённости общения.

Напомним, что ранее стало известно о тестировании возможности использовать несколько аккаунтов в одном приложении WhatsApp и отправке фотографий без сжатия.

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