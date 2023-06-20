WhatsApp перестанет отвлекать на звонки от неизвестных номеров

Так, в новых настройках конфиденциальности появился переключатель, позволяющий сделать звонки с неизвестных номеров беззвучными, но всё равно отображающимися в уведомлениях.

К сожалению, пока что полностью запретить входящие звонки с неизвестных номеров невозможно.