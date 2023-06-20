WhatsApp перестанет отвлекать на звонки от неизвестных номеров

WhatsApp перестанет отвлекать на звонки от неизвестных номеровОчень полезная функция, между прочим
WhatsApp представил сразу две новые функции: отключение звука для неизвестных номеров и проверку конфиденциальности.
Так, в новых настройках конфиденциальности появился переключатель, позволяющий сделать звонки с неизвестных номеров беззвучными, но всё равно отображающимися в уведомлениях.
К сожалению, пока что полностью запретить входящие звонки с неизвестных номеров невозможно.
В меню «Проверка конфиденциальности» пользователи смогут поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты. В WhatsApp отдельно акцентируют внимание на важности безопасности и защищённости общения.
Напомним, что ранее стало известно о тестировании возможности использовать несколько аккаунтов в одном приложении WhatsApp и отправке фотографий без сжатия.