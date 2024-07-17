WhatsApp перестанет работать на кнопочных телефонах

Опубликовано 17 июля 2024, 07:27
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WhatsApp перестанет работать на кнопочных телефонахИ это печально
WhatsApp прекращает свою работу на кнопочных телефонах с KaiOS.
Многие пользователи сообщают, что больше не могут войти в приложение на своих устройствах с этой операционкой, особенно на версиях 2.5.4 и выше.
При попытке входа они видят сообщение «Что-то пошло не так». Тем, кто уже авторизовался, пока повезло больше — они могут продолжать пользоваться мессенджером до начала 2025 года.
Больше всего пострадали владельцы моделей JioPhone, Nokia 2720 Flip, 2760 Flip, 6300 4G и других.
WhatsApp удалил приложение из магазина KaiOS, из-за чего новые пользователи не смогут его скачать. Поддержка и обновления для мессенджера на этих телефонах также прекращается, что может привести к рискам безопасности.
WhatsApp официально не комментировал причины принятого решения..