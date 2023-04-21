WhatsApp перестанет работать на старых Android-смартфонах в ближайшие месяцы

После обновления приложение прекратит поддержку Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году. Для работы WhatsApp будет необходима Android 5.0 2014 года и более поздние версии ОС.

Сообщается, что благодаря поддержке только актуальных версий Android, разработчики смогут сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций.

«Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android», — сказано в сообщении.