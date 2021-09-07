WhatsApp перестанет работать на взломанных iPhone

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WhatsApp перестанет работать на взломанных iPhoneА ведь раньше разработчики были гораздо благосклоннее к джейлбрейку
Периодически случается такое, что WhatsApp перестаёт работать на тех или иных устройствах. До этого подобное произошло в декабре 2020 года. И вот, менее чем через год, вновь настала такая ситуация.
На этот раз не у дел оказались владельцы «взломанных» iPhone — смартфонов, подвергнувшихся процедуре джейлбрейка, пишет Gizmochina.
При этом если в случае с прочими платформами окончание поддержки было связано с устареванием версии мобильной операционной системы, то в случае с телефонами Apple версия iOS не имеет никакого значения.
Новые правила вступят в силу с 1 ноября. Тогда же закончится поддержка Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. После этой даты мессенджер начнёт требовать более поздние версии ОС.