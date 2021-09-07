WhatsApp перестанет работать на взломанных iPhone

На этот раз не у дел оказались владельцы «взломанных» iPhone — смартфонов, подвергнувшихся процедуре джейлбрейка, пишет Gizmochina.

При этом если в случае с прочими платформами окончание поддержки было связано с устареванием версии мобильной операционной системы, то в случае с телефонами Apple версия iOS не имеет никакого значения.

Новые правила вступят в силу с 1 ноября. Тогда же закончится поддержка Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. После этой даты мессенджер начнёт требовать более поздние версии ОС.