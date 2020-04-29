WhatsApp планирует запустить выдачу кредитов внутри приложения

Что интересно, судя по всему, компания уже подала заявку соответствующему индийскому регулятору. Именно благодаря данному документу стало известно, что WhatsApp намерен ”предоставлять деньги или выдавать кредиты на условиях, которые будут целесообразны, с защитой или без, пользователям и другим людям”. Правда, стоит отметить, что даже при своем покровителе в лице Facebook, компания все равно ограничена законом в отношении банковского бизнеса. В связи с этим компания будет должна реализовывать новую функцию совместно с каким-либо банком.

Напомним, что совсем недавно в сети появилась информация о том, что Google разрабатывает собственную банковскую карту, наподобие Apple Card, представленной еще в прошлом году.