WhatsApp подтвердил полный отказ от паролей в скором времени

12:13, 17 октября 2023
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WhatsApp подтвердил полный отказ от паролей в скором времениПока только на Android
В мессенджере WhatsApp началось тестирование входа в приложение по ключам доступа вместо паролей. Пользование бета-версией ограничено небольшой аудиторией.
Как сообщается, «в ближайшие пару месяцев» WhatsApp развернёт новый функционал для всех пользователей. Тогда для входа в мессенджер не понадобится вводить пароль и ждать получения СМС-сообщения с кодом подтверждения.
Для входа будут использоваться распознавание лица, отпечаток пальца или пин-код. Но пока такой функционал компания разворачивает только на Android: нет никаких подтверждений, что такая же возможность появится на iOS.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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