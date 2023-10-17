WhatsApp подтвердил полный отказ от паролей в скором времени

Как сообщается, «в ближайшие пару месяцев» WhatsApp развернёт новый функционал для всех пользователей. Тогда для входа в мессенджер не понадобится вводить пароль и ждать получения СМС-сообщения с кодом подтверждения.

Для входа будут использоваться распознавание лица, отпечаток пальца или пин-код. Но пока такой функционал компания разворачивает только на Android: нет никаких подтверждений, что такая же возможность появится на iOS.