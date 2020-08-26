WhatsApp покажет расход памяти смартфона в переписках

По данным интернет-ресурса WABetaInfo, при помощи нововведения пользователи мессенджера получат возможность проследить за тем, сколько именно места занимают различные файлы, которые были сохранены в переписках. Так, например, в разделе Storage usage (“Использование памяти”) файлы из диалогов отсортируют по объему, при этом у пользователей будет иметься доступ к информации о том, какой объем в хранилище приходится на видео, аудио, фотографии и документы.

Напомним, что чуть ранее в сети появлялась еще одна интересная информация о нововведениях в WhatsApp. Согласно им, уже совсем скоро пользователи продукта Facebook получат возможность сохранять историю диалогов, что будет крайне полезно при переходе с Android на iOS.