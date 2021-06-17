WhatsApp получит обновлённый дизайн

Теперь же стало известно, что мессенджер получит обновлённый дизайн. При этом он никак не будет связан с новой функцией.

Речь идёт о скруглённых «пузырях» сообщений, которые обнаружили в бета-версии WhatsApp 2.21.13.2 ребята из WABetaInfo. Судя по их находке, уже совсем скоро чаты внутри мессенджера будут немного отличаться от того, к чему мы все привыкли.