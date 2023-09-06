WhatsApp получит совершенно новый дизайн. Вот как будет выглядеть обновлённый мессенджер

WhatsApp получит совершенно новый дизайн. Вот как будет выглядеть обновлённый мессенджерВыглядит более «айфоноподобно»
WhatsApp готовится к крупному обновлению дизайна. Оно не привнесёт радикальных изменений в функциональность приложения, но добавит «новый слой краски», делая интерфейс более чистым и приятным для глаз.
Первое, что бросается в глаза — это изменение цветовой палитры. Тёмно-зеленый цвет, который ранее занимал верхнюю часть экрана, теперь заменен на белый. Шрифт приложения также стал светлее. Эти изменения придают приложению более современный и гармоничный вид.
Но это не всё. В приложении появятся новые вкладки, которые облегчат навигацию. Теперь у вас будет вкладка, отображающая все ваши сообщения, вкладка для непрочитанных сообщений и отдельные вкладки для личных и бизнес-сообщений.
Это может намекать на возможное слияние WhatsApp и WhatsApp Business.
Все вышеперечисленные изменения были замечены в бета-версии WhatsApp для Android и всё ещё находятся на стадии разработки. Точная дата релиза апдейта пока неизвестна, но ожидается, что обновление будет доступно всем пользователям в ближайшее время.