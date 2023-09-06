WhatsApp получит совершенно новый дизайн. Вот как будет выглядеть обновлённый мессенджер

Первое, что бросается в глаза — это изменение цветовой палитры. Тёмно-зеленый цвет, который ранее занимал верхнюю часть экрана, теперь заменен на белый. Шрифт приложения также стал светлее. Эти изменения придают приложению более современный и гармоничный вид.

Но это не всё. В приложении появятся новые вкладки, которые облегчат навигацию. Теперь у вас будет вкладка, отображающая все ваши сообщения, вкладка для непрочитанных сообщений и отдельные вкладки для личных и бизнес-сообщений.