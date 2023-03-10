WhatsApp пообещала уйти из Великобритании, если правительство страны попытается ослабить шифрование мессенджера

Причиной столь резкого заявления стало то, что новый закон имеет все шансы подорвать сквозное шифрование, которое лежит в основе сервиса. Так, предложенный законопроект потребует от WhatsApp применения политики модерации контента, которую невозможно будет реализовать без удаления сквозного шифрования.

При этом если WhatsApp откажется это делать, то компании грозит штраф в размере до 4% годового оборота её материнской компании.

В связи со всем вышеперечисленным Каткарт заявил, что WhatsApp не будет ослаблять своё шифрование, так как это затронет всех пользователей и поставит под угрозу безопасность.

А потому компания скорее смирится с тем, что её заблокируют в Великобритании и покинет рынок страны. Стоит отметить, что уход мессенджера потенциально может повлиять на миллионы пользователей, так как это самая популярная платформа для обмена сообщениями в стране.