WhatsApp позволит блокировать сообщения от неизвестных людей

Новый функционал — дополнительная степень защиты пользователей, чтобы не допустить заражение устройства, не попасться на фишинг, да и просто прицельно заблокировать нежелательного собеседника.

В WhatsApp уже имеются алгоритмы, которые вычисляют подозрительные сообщения от пользователей, не занесённых в контакты, и потенциальный спам. Но теперь в мессенджере появится возможность превентивно блокировать сообщения от неизвестных людей.

Опция позволяет автоматически блокировать сообщения от неизвестных в случае превышения определённого объёма. Однако, когда новая функция появится в публичной версии мессенджера для Android, пока неизвестно.