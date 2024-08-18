WhatsApp позволит блокировать сообщения от неизвестных людей

Опубликовано 18 августа 2024, 15:00
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WhatsApp позволит блокировать сообщения от неизвестных людейДля усиления безопасности
В тестовой Android-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.24.17.24 появилась функция блокировки сообщений от неизвестных пользователей.
Новый функционал — дополнительная степень защиты пользователей, чтобы не допустить заражение устройства, не попасться на фишинг, да и просто прицельно заблокировать нежелательного собеседника.
В WhatsApp уже имеются алгоритмы, которые вычисляют подозрительные сообщения от пользователей, не занесённых в контакты, и потенциальный спам. Но теперь в мессенджере появится возможность превентивно блокировать сообщения от неизвестных людей.
Опция позволяет автоматически блокировать сообщения от неизвестных в случае превышения определённого объёма. Однако, когда новая функция появится в публичной версии мессенджера для Android, пока неизвестно.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
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