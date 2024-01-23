WhatsApp позволит быстро передавать файлы до 2 ГБ без подключения к интернету

Эта функция аналогична AirDrop в устройствах Apple и Quick Share — совместной разработке Google и Samsung. Для обмена данными не придётся подключаться к интернету, причём речь идёт именно о подобной возможности в мессенджере, что упрощает такой обмен файлами, даже если его по каким-то причинам не поддерживает смартфон.

Как сказано в описании функции, для активирования «моста» между устройствами и создания запроса на обмен файлами достаточно встряхнуть смартфоны. Максимальный объём файла, который можно передать в рамках одной сессии, — 2 ГБ.

Когда эта функция будет в WhatsApp реализована, пока неизвестно.