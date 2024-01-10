WhatsApp позволит делиться аудио во время видеосвязи

02:15, 10 января 2024
1 мин.
WhatsApp позволит делиться аудио во время видеосвязиВ реальном времени можно будет синхронизировать аудио и видео с другими пользователями
В версии мессенджера WhatsApp для Android скоро появится новая функция: при демонстрации экрана во время видеозвонков пользователи смогут делиться аудио и видео в реальном времени.
Таким образом можно будет синхронизировать аудиодорожки и видеопоток с другими пользователями и создавать совместный виртуальный сеанс просмотра кино. Аудио и видео, которые будут в ходе видеосвязи воспроизводиться на устройстве пользователя, смогут услышать и увидеть другие участники.
На данный момент это тестовая версия, доступная тем пользователям, которые скачивают бету из Google Play. Но, как пишет портал WABetaInfo, скоро новый функционал станет доступным всем пользователям.
Новости партнеров
Новости партнеров