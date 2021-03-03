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WhatsApp позволит делиться фото с запретом на пересылку

Это нововведение вызвало насмешки в сети
Стало известно об очередном нововведении в WhatsApp. Сообщается, что в мессенджере появится возможность делиться фото с запретом на пересылку.

Однако ввиду резонансной новости о новых правилах конфиденциальности в программе, даже это, казалось бы, повышающее безопасность и конфиденциальность нововведение вызвало насмешки. Новая возможность была замечена ресурсом WABetaInfo. Она предполагает отправку пользователям исчезающих фотографий, которые нельзя экспортировать или переслать другому человеку. В то же время, пользователи все же смогут делать скриншоты исчезающих фотографий, что делает опцию бесполезной.

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На данный момент новой опцией еще нельзя воспользоваться. Источники также не разглашают дату, когда это нововведение станет доступно для пользователей. Напомним, что 15 марта пользователям необходимо будет принять нашумевшие в сети новые правила мессенджера.