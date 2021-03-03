WhatsApp позволит делиться фото с запретом на пересылку

Однако ввиду резонансной новости о новых правилах конфиденциальности в программе, даже это, казалось бы, повышающее безопасность и конфиденциальность нововведение вызвало насмешки. Новая возможность была замечена ресурсом WABetaInfo. Она предполагает отправку пользователям исчезающих фотографий, которые нельзя экспортировать или переслать другому человеку. В то же время, пользователи все же смогут делать скриншоты исчезающих фотографий, что делает опцию бесполезной.