WhatsApp позволит импортировать чаты с iOS на Android

Так, мессенджер разрешит импортировать чаты с iPhone на Android-смартфон. Причем о данном нововведении сообщили не представители самого мессенджера, а южнокорейского гиганта Samsung, в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Во время основного доклада компания заявила, что у пользователей будет возможность перекидывать свой опыт использования WhatsApp, в том числе звонки и фотографии, со старого iPhone на новый смартфон Galaxy.

Сообщается, что нововведение появится на Android в течение ближайших недель, но воспользоваться им на первых порах смогут только владельцы смартфонов Samsung под управлением Android 10 или более поздней версии. Впоследствии опция выйдет и на iOS.