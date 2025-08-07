WhatsApp позволит общаться с пользователями, не имеющими аккаунта в мессенджере

Опубликовано 07 августа 2025, 17:151 мин.
*WhatsApp позволит общаться с пользователями, не имеющими аккаунта в мессенджереДаже без приложения
Портал WABetaInfo рассказал, что в *WhatsApp появится крупное нововведение, позволяющее общаться пользователям мессенджера и людьми, не имеющими в нём аккаунта.
© WABetaInfo.com
В бета-версии WhatsApp для Android появилась функция гостевых чатов. Для участия в таком чате необходимо создать уникальную ссылку для нового участника. Важно отметить, что коммуникация в рамках гостевого чата возможна только между двумя пользователями.
Функционал гостевых чатов ограничен текстовыми сообщениями. Отправка изображений, видео или GIF, а также проведение аудио- и видеозвонков не предусмотрены. Но плюс в том, что пользователь WhatsApp сможет общаться с человеком без учётной записи в мессенджере, и тому вообще не понадобится приложение.
* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.