WhatsApp позволит общаться с пользователями, не имеющими аккаунта в мессенджере

В бета-версии WhatsApp для Android появилась функция гостевых чатов. Для участия в таком чате необходимо создать уникальную ссылку для нового участника. Важно отметить, что коммуникация в рамках гостевого чата возможна только между двумя пользователями.

Функционал гостевых чатов ограничен текстовыми сообщениями. Отправка изображений, видео или GIF, а также проведение аудио- и видеозвонков не предусмотрены. Но плюс в том, что пользователь WhatsApp сможет общаться с человеком без учётной записи в мессенджере, и тому вообще не понадобится приложение.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.