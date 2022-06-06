WhatsApp позволит пользователям вернуть удалённое сообщение

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WhatsApp позволит пользователям вернуть удалённое сообщениеМежду прочим, частенько такая возможность и вправду нужна
Мы не перестанем это подмечать — в этом году команда WhatsApp работает особенно продуктивно. Мессенджер уже обзавёлся множеством новых функций и, судя по всему, это ещё далеко не конец.
По данным наших коллег из WABetaInfo, прямо сейчас разработчики сервиса тестируют возможность вернуть удалённое сообщение. Работать она будет следующим образом: после удаления сообщения, пользователь какое-то время будет видеть кнопку «Отменить».
Именно эта кнопка позволит невнимательным пользователям вернуть сообщение, если оно было удалено, например, по ошибке.
На данный момент следы функции можно обнаружить в Android-версии WhatsApp под номером 2.22.13.5. Не совсем ясно, намерены ли разработчики включать новую возможность в стабильную версию мессенджера. Но факт тестирования уже даёт определённые надежды.