WhatsApp позволит пользователям вернуть удалённое сообщение

По данным наших коллег из WABetaInfo, прямо сейчас разработчики сервиса тестируют возможность вернуть удалённое сообщение. Работать она будет следующим образом: после удаления сообщения, пользователь какое-то время будет видеть кнопку «Отменить».

Именно эта кнопка позволит невнимательным пользователям вернуть сообщение, если оно было удалено, например, по ошибке.