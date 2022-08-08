WhatsApp позволит скрывать свой номер от посторонних в групповых чатах

Наши коллеги из WABetaInfo раскрыли подробности о функции, которая является частью бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.22.17.23. Речь идёт о возможности скрывать номер телефона от участников сообществ и групповых чатов.

Сообщается, что во время вступлении в группу, пользователю предоставится возможность выбора, кому именно будет виден его номер телефона. При этом изначально номер будет скрыт от всех участников беседы.

Напомним, что ранее в WhatsApp был увеличен лимит числа участников групповых чатов с 256 до 512 человек. Пользователям доступна как возможность мгновенного создания беседы со всеми 512 участниками, так и возможность добавить их позже.