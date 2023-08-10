WhatsApp позволит входить аккаунт с помощью ключей доступа

Ключи доступа будут задействовать биометрию. Запоминать эти ключи не нужно — комбинации будут храниться в штатном менеджере паролей Google на Android.

Ключи доступа начнут работать вместе с отпечатком пальца, распознаванием лица либо функцией блокировки экрана. Но когда функция будет открыта всем пользователям, пока неизвестно.

«Ключ доступа — это короткая последовательность цифр или букв, используемая для подтверждения вашей личности. Она представляет собой что-то вроде кода безопасности, который гарантирует, что только одобренные устройства могут пройти аутентификацию», — объяснил портал WABetaInfo.