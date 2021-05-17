WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений во всех чатах разом

Сообщается, что новая настройка расположится в разделе Privacy. Как только пользователь активирует её, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями.

Несмотря на то, что нововведение станет частью одного из следующих обновлений WhatsApp для iOS и Android, до сих пор неизвестно, когда именно это произойдёт.