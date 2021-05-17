Приложения
Сегодня в 09:28
WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений во всех чатах разом
Функция уже тестируется разработчиками мессенджера
Как стало известно, в будущем в WhatsApp появится новая функция. С её помощью пользователи смогут включить автоматическое удаление сообщений, нажав для этого всего одну кнопку в настройках.
По данным ресурса WABetaInfo, внутри команды разработчиков нововведение уже вовсю тестируется. И если сейчас пользователи должны активировать исчезающие сообщения для каждого чата по отдельности, то в будущем для этого будет одна «универсальная кнопка».
Сообщается, что новая настройка расположится в разделе Privacy. Как только пользователь активирует её, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями.
Несмотря на то, что нововведение станет частью одного из следующих обновлений WhatsApp для iOS и Android, до сих пор неизвестно, когда именно это произойдёт.