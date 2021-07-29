WhatsApp разрешил навсегда скрыть надоедливые чаты

Ранее данная функция работала в тестовом режиме несколько месяцев, а сейчас разработчики WhatsApp пришли к выводу, что она имеет право быть общедоступной. Пригодится опция тем, кого раздражают оповещения из определенного чата, однако выйти из него, в силу разных причин, не представляется возможным.

Напомним, что ранее чаты можно было добавить в архив, но после нового сообщения в нем он вновь попадал в общий список диалогов. Благодаря новой функциональности можно архивировать чат навсегда, отключив в нем уведомления и звук при новых сообщениях. В любой момент пользователи могут самостоятельно вернуть чат в общий список диалогов, удалив его из архива.