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WhatsApp решил отказаться от рекламы внутри приложения
Однако все может измениться
Напомним, что буквально несколько лет назад сообщалось, что представители крупнейшей корпорации Facebook запланировали начать продавать рекламу в своем мессенджер WhatsApp. Сейчас же, издание The Wall Street Journal рассказало, что компания решила отказаться отказаться от данной затеи.
Так, по словам авторов, на данный момент Facebook расформировала команду, которая занималась поисками наиболее продуктивных методов внедрения рекламы в мессенджер. Отметим, что компания собиралась интегрировать рекламу в статусы WhatsApp для получения дополнительного дохода. Примечательно, что данное решение сподвигло основателей WhatsApp покинуть корпорацию.
Сообщается, что Facebook собирается направить силы на реализацию опция для бизнес-пользователей. Однако авторы добавляют, что это вовсе не означает, что компания полностью отказалась от планов на интеграцию рекламы в статусах.