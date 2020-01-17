WhatsApp решил отказаться от рекламы внутри приложения

Так, по словам авторов, на данный момент Facebook расформировала команду, которая занималась поисками наиболее продуктивных методов внедрения рекламы в мессенджер. Отметим, что компания собиралась интегрировать рекламу в статусы WhatsApp для получения дополнительного дохода. Примечательно, что данное решение сподвигло основателей WhatsApp покинуть корпорацию.

Сообщается, что Facebook собирается направить силы на реализацию опция для бизнес-пользователей. Однако авторы добавляют, что это вовсе не означает, что компания полностью отказалась от планов на интеграцию рекламы в статусах.