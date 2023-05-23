WhatsApp сделал это! В мессенджере появилась функция редактирования отправленного сообщения

WhatsApp сделал это! В мессенджере появилась функция редактирования отправленного сообщенияСтрашно представить, как долго мы её ждали
Команда WhatsApp наконец-то внедрила долгожданную функцию — возможность редактирования отправленных сообщений.
Данное нововведение позволит пользователям изменять текст своих сообщений в течение 15 минут после отправки. При этом больше не надо беспокоиться о том, что получатель увидит первоначальный текст.
Правда, полностью скрыть факт изменения текста не удастся: отредактированные сообщения будут отмечаться тегом «отредактировано», обеспечивая прозрачность процесса.
Процесс редактирования прост и интуитивно понятен на всех платформах. Пользователи Android могут нажать и удерживать нужное сообщение, затем нажать на «Дополнительные опции» и выбрать «Редактировать».
Для владельцев iPhone достаточно сделать то же самое — просто выбрать пункт «Редактировать» после долгого нажатия на сообщение.
К слову, внедрение новой функции происходит постепенно. Сначала ей могли пользоваться тестеры WhatsApp, а теперь она доступна пользователям по всему миру.