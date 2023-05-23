WhatsApp сделал это! В мессенджере появилась функция редактирования отправленного сообщения

Процесс редактирования прост и интуитивно понятен на всех платформах. Пользователи Android могут нажать и удерживать нужное сообщение, затем нажать на «Дополнительные опции» и выбрать «Редактировать».

Для владельцев iPhone достаточно сделать то же самое — просто выбрать пункт «Редактировать» после долгого нажатия на сообщение.

К слову, внедрение новой функции происходит постепенно. Сначала ей могли пользоваться тестеры WhatsApp, а теперь она доступна пользователям по всему миру.