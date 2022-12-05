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09:58, 05 декабря 2022
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WhatsApp тестирует новую функцию для видеозвонков

Странно, что появится она лишь сейчас

Ресурс WABetaInfo в очередной раз нашёл интересное нововведение, которое команда WhatsApp тестирует в свежей бее приложения.

WhatsApp тестирует новую функцию для видеозвонков

На этот раз разработчики мессенджера улучшат видеозвонки — в них появится функция «картинка в картинке». Как минимум, возможность тестируется лишь для iOS-устройств.

Судя по скриншоту, после внедрения новой функции в WhatsApp, вы сможете пользоваться и другими приложениями, параллельно с мессенджером. Известно, что она уже работает на iOS 16.1 и более поздних версиях операционной системы Apple.

WhatsApp тестирует новую функцию для видеозвонков

Скорее всего, нововведение станет доступно всем желающим уже в ближайшее время, со свежим обновлением приложения.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что россияне стали чаще покупать товары в WhatsApp и Telegram.

Источник фото:WABetaInfo
Источник:WABetaInfo
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