WhatsApp тестирует новую функцию для видеозвонков

На этот раз разработчики мессенджера улучшат видеозвонки — в них появится функция «картинка в картинке». Как минимум, возможность тестируется лишь для iOS-устройств.

Судя по скриншоту, после внедрения новой функции в WhatsApp, вы сможете пользоваться и другими приложениями, параллельно с мессенджером. Известно, что она уже работает на iOS 16.1 и более поздних версиях операционной системы Apple.