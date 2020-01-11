WhatsApp удалили из магазина приложений Microsoft Store

Известно, что ранее представители WhatsApp официально заявили о своем намерении остановить поддержку мессенджера на Windows Phone и Windows Mobile, отметив, что произойдет это уже после 31 декабря. Однако уже сейчас приложение было удалено из фирменного магазина Microsoft Store, что делает его недоступным для скачивания на смартфоны, работающие на базе Windows Mobile.

Стоит отметить, что у владельцев гаджетов с мобильным Windows, или же с ранее скачанным WhatsApp, осталось несколько дней на использование данного мессенджера, поскольку уже 14 января оно полностью перестанет функционировать.