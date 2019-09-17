WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах

Так как WhatsApp автоматически копирует все файлы, полученные пользователем в фотогалерею гаджета (данная настройка включена в приложении по умолчанию), все файлы, отправленные внутри переписок, даже после их удаления, будут доступны получателю. В первую очередь уязвимость касается владельцев смартфонов от Apple, так как смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, автоматически избавляются на устройстве от удаленных в переписке файлов.

Стало известно, что сотрудники WhatsApp не планируют исправлять обнаруженную уязвимость. По словам представителя компании, функция, называемая “Удалить для всех”, нацелена на удаление сообщений, а не фото и видео файлов.