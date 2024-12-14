WhatsApp* улучшил качество видеосвязи и добавил новые эффекты и функции

Сообщается, что в WhatsApp улучшено качество видеосвязи, в частности, можно выбирать конкретных участников группового чата, не вызывая всех, чтобы организовать с ними отдельную беседу. В мессенджере появились и новые звуковые и визуальные эффекты: забавные «маски-ушки» для видеозвонков, функция караоке-микрофона, а также фильтр голоса с эффектом «подводного» звучания.

Разработчики пообещали и улучшение качества видеозвонков в настольных версиях мессенджера. Это касается как частных, так и групповых звонков. Также в десктопных версиях появилась вкладка «Звонки».

Как отмечается, все новые функции уже доступны в актуальной версии мессенджера.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.