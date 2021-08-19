WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений

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WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщенийИ добавит ещё одну опцию на выбор
В конце 2020 года в WhatsApp появилась функция «Исчезающих сообщений». Её суть заключалась в удалении текста спустя семь дней после его отправки.
Несколько месяцев назад разработчики мессенджера добавили сообщения, которые можно увидеть лишь раз. После того, как собеседник увидит такой текст либо медиафайл, он тут же удалится из вашей переписки.
Сейчас в сети появилась информация о ещё одном улучшении функции «Исчезающих сообщений». Оказалось, что в WhatsApp готовят режим, при котором текст в чате будет удаляться через 90 дней после отправки, передаёт GSMArena.
На сегодняшний день нововведение тестируется в рамках бета-версии приложения. Но уже в ближайшее время можно ожидать появления свежей функции в стабильной версии мессенджера.