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WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений

И добавит ещё одну опцию на выбор
В конце 2020 года в WhatsApp появилась функция «Исчезающих сообщений». Её суть заключалась в удалении текста спустя семь дней после его отправки.
WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений

Несколько месяцев назад разработчики мессенджера добавили сообщения, которые можно увидеть лишь раз. После того, как собеседник увидит такой текст либо медиафайл, он тут же удалится из вашей переписки.

WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений

Сейчас в сети появилась информация о ещё одном улучшении функции «Исчезающих сообщений». Оказалось, что в WhatsApp готовят режим, при котором текст в чате будет удаляться через 90 дней после отправки, передаёт GSMArena.

На сегодняшний день нововведение тестируется в рамках бета-версии приложения. Но уже в ближайшее время можно ожидать появления свежей функции в стабильной версии мессенджера.