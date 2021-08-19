WhatsApp улучшит функцию исчезающих сообщений

Сейчас в сети появилась информация о ещё одном улучшении функции «Исчезающих сообщений». Оказалось, что в WhatsApp готовят режим, при котором текст в чате будет удаляться через 90 дней после отправки, передаёт GSMArena.

На сегодняшний день нововведение тестируется в рамках бета-версии приложения. Но уже в ближайшее время можно ожидать появления свежей функции в стабильной версии мессенджера.