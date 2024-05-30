WhatsApp увеличит продолжительность голосового статуса до 1 минуты

Ранее такой статус, как и видео, был ограничен 30 секундами. Но в версиях WhatsApp 24.10.10.74 для iOS и 2.24.7.6 для Android появилась возможность устанавливать видеостатус минутной длительности. Теперь очередь дошла и до голосовых сообщений — и для iOS-версии, и для Android.

Пока функция находится на этапе бета-тестирования и доступна небольшому кругу пользователей. Однако скоро количество тестировщиков будет увеличено. Когда функционал выйдет для всех, не уточняется.