WhatsApp внедрил виртуальных аватаров в мессенджер

Вот и сейчас в блоге компании появилась информация о добавлении в сервис кастомизируемых аватаров. По своей сути, они является тем же самым, чем являются Memoji в iMessage от Apple.

То есть вы можете настроить внешний вид своего аватара, выбрать для него причёску и цвет кожи, а затем использовать в качестве стикеров в переписке с другими пользователями.

Напомним, что не так давно стало известно, что россияне всё чаще стали покупать товары в мессенджерах. Большая часть таких покупок приходится на WhatsApp и Telegram.