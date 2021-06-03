При этом отличительной особенностью нового метода от WhatsApp Web будет то, что он не будет требовать наличия активного соединения на основном устройстве.

Вместе с тем Кэткарт также отметил, что пользователи планшетов Apple «многие годы просят о поддержке WhatsApp на iPad». В связи с появлением новой многоплатформенной функции это станет реальным, пишет WABetaInfo

Что интересно, представители Facebook также заявили и о том, что отказавшиеся принимать обновленную политику пользователи не столкнутся с каким-либо ограничением функциональности в WhatsApp.