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WhatsApp впервые появится на iPadСпустя более 10 лет после запуска мессенджера
Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава WhatsApp Уилл Кэткарт пообщались с изданием WABetaInfo. В рамках беседы топ-менеджеры подтвердили, что мессенджер позволит пользователям получать доступ к своим перепискам одновременно с четырёх устройств.
При этом отличительной особенностью нового метода от WhatsApp Web будет то, что он не будет требовать наличия активного соединения на основном устройстве.
Вместе с тем Кэткарт также отметил, что пользователи планшетов Apple «многие годы просят о поддержке WhatsApp на iPad». В связи с появлением новой многоплатформенной функции это станет реальным, пишет WABetaInfo
Что интересно, представители Facebook также заявили и о том, что отказавшиеся принимать обновленную политику пользователи не столкнутся с каким-либо ограничением функциональности в WhatsApp.