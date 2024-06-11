WhatsApp введёт обязательное указание возраста для пользователей из Европы

Это требования Закона о цифровых услугах (DSA) и Закона о цифровых рынках (DMA), которые «заточены» на защиту несовершеннолетних пользователей в Сети. В связи с новыми правилами минимальный порог возраста использования WhatsApp в Европе теперь составляет 13 лет, и это должен контролировать мессенджер. На сегодняшний день алгоритмов контроля возраста в приложении нет.

После обновления в WhatsApp появится новая настройка, которая будет требовать указать фактический возраст. Возраст нельзя будет изменить после указания, а дата рождения не будет видна другим пользователям.

Несмотря на снижение порога минимального возраста для пользования мессенджером, никой демократии не предполагается. Задача новой функции — выявление несовершеннолетних.