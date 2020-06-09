WhatsApp "выдает" номера пользователей через Google Поиск

Обнаружил новую проблему исследователь безопасности Атул Джаярам — именно он выяснил, что у довольно распространенной функции Click to Chat (Прямая связь) имеется недостаток. Напомним, что суть данной функции заключается в том, что пользователь дает доступ к началу общения с собой, не предоставляя собственный номер телефона — вместо этого создается QR-код.

В итоге эксперту удалось выяснить, что WhatsApp все же предоставляет доступ к номерам телефонов пользователей, просто делает это крайне изощренным способом — через поиск Google. В итоге, любому желающему достаточно начать поиск номера на домене wa.me, где и хранятся все номера телефонов пользователей функции Click to Chat, чтобы заполучить желаемое. Пример подобного поискового запроса вы можете видеть ниже: