WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows без привязки к веб-версии

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WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows без привязки к веб-версииНаконец-то!
Спустя годы просьб и ожидания пользователей, разработчики WhatsApp выпустили полноценную Windows-версию своего приложения.
В отличие от предыдущих релизов, этот никак не связан с веб-версией — новое приложение WhatsApp вполне самостоятельное и является нативным для системы. Благодаря этому мессенджер стал работать ещё быстрее и стабильнее на платформе Microsoft, отметили разработчики.
Девелоперы отметили, что нечто подобное совсем скоро получат и пользователи macOS. Уже сейчас соответствующая бета-версия тестируется на компьютерах Mac.
Скачать свежую версию WhatsApp для Windows можно в официальном магазине приложений Microsoft. Одно из главных требований для работы программы — наличие на компьютере Windows 10 или новее.
Напомним, что ранее стало известно о планах компании выпустить версию мессенджера для iPad.