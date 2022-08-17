WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows без привязки к веб-версии

В отличие от предыдущих релизов, этот никак не связан с веб-версией — новое приложение WhatsApp вполне самостоятельное и является нативным для системы. Благодаря этому мессенджер стал работать ещё быстрее и стабильнее на платформе Microsoft, отметили разработчики.

Девелоперы отметили, что нечто подобное совсем скоро получат и пользователи macOS. Уже сейчас соответствующая бета-версия тестируется на компьютерах Mac.

Скачать свежую версию WhatsApp для Windows можно в официальном магазине приложений Microsoft. Одно из главных требований для работы программы — наличие на компьютере Windows 10 или новее.

Напомним, что ранее стало известно о планах компании выпустить версию мессенджера для iPad.