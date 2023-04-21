WhatsApp выпустит новую клавиатуру для своего Android-приложения

По данным источников WABetaInfo, внутренняя версия Android-приложения WhatsApp получила новую панель переключения между режимами клавиатуры, расположенную в верхней части экрана. При этом возможность быстрого перехода к другой категории эмодзи была удалена.

Учитывая, что данное изменение может вызвать неудобства для ряда пользователей, функцию вполне могут вернуть после отзывов бета-тестеров. Пока что доступ к новой версии есть лишь у разработчиков мессенджера.