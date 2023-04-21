WhatsApp выпустит новую клавиатуру для своего Android-приложения

WhatsApp выпустит новую клавиатуру для своего Android-приложенияНе обошлось без ухудшений
В Сети появилась информация о грядущем обновлении WhatsApp. Ориентировано оно на владельцев Android-смартфонов.
По данным источников WABetaInfo, внутренняя версия Android-приложения WhatsApp получила новую панель переключения между режимами клавиатуры, расположенную в верхней части экрана. При этом возможность быстрого перехода к другой категории эмодзи была удалена.
Учитывая, что данное изменение может вызвать неудобства для ряда пользователей, функцию вполне могут вернуть после отзывов бета-тестеров. Пока что доступ к новой версии есть лишь у разработчиков мессенджера.
К сожалению, данное обновление также станет плохой новостью для владельцев старых устройств на базе Android 4.4 KitKat — новая версия WhatsApp будет поддерживать только Android 5.0 и свежее.