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06:28, 21 апреля 2023
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WhatsApp выпустит новую клавиатуру для своего Android-приложения

Не обошлось без ухудшений

В Сети появилась информация о грядущем обновлении WhatsApp. Ориентировано оно на владельцев Android-смартфонов.

По данным источников WABetaInfo, внутренняя версия Android-приложения WhatsApp получила новую панель переключения между режимами клавиатуры, расположенную в верхней части экрана. При этом возможность быстрого перехода к другой категории эмодзи была удалена.

Учитывая, что данное изменение может вызвать неудобства для ряда пользователей, функцию вполне могут вернуть после отзывов бета-тестеров. Пока что доступ к новой версии есть лишь у разработчиков мессенджера.

WhatsApp выпустит новую клавиатуру для своего Android-приложения
WABetaInfo

К сожалению, данное обновление также станет плохой новостью для владельцев старых устройств на базе Android 4.4 KitKat — новая версия WhatsApp будет поддерживать только Android 5.0 и свежее.

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