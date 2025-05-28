WhatsApp вышел на iPad спустя 15 лет после релиза первого планшета Apple

Оно уже доступно в App Store и поддерживает большинство функций версии для iPhone, включая аудио- и видеозвонки до 32 участников, обмен файлами и демонстрацию экрана.

Теперь пользователи iPad могут комфортно пользоваться мессенджером в многозадачном режиме: WhatsApp поддерживает Split View, Slide Over и Stage Manager, позволяя открывать чаты рядом с браузером или видеоплеером.

Это делает приложение гораздо удобнее по сравнению с мобильной версией, где для работы приходилось постоянно переключаться между окнами.

Раньше пользователи могли запускать WhatsApp только через веб-версию в браузере или использовать десктопное приложение для Mac. И хотя ещё в 2022 году руководство сервиса заявляло, что «хотело бы» сделать отдельное приложение для iPad, релиз состоялся лишь сейчас — и без особого шума.