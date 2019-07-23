Помимо этого, Facebook и KaiOS Technologies Inc объявили о том, что начиная с третьего квартала этого года, абсолютно все телефоны, работающие на KaiOS будут продаваться с уже предустановленным приложением WhatsApp. По большей части, версия мессенджера для кнопочных телефонов не сильно отличается от “старшей” версии — Facebook оставила возможность общаться текстом как в личных, так и групповых чатах, также у пользователей есть возможность отправлять различные медиаданные, такие как фотографии, аудио, видео и документы. Но из-за того, что в большинстве дешевых телефонов отсутствует фронтальная камера, WhatsApp на KaiOS лишена возможности совершать видеозвонки.
Приложения
Сегодня 10:08
WhatsApp вышел на кнопочных телефонах
Теперь можно будет списаться с коллегами через Nokia 3310
WhatsApp уже доступен для скачивания в KaiStore — фирменном магазине приложений для KaiOS. На сегодняшний день под управлением этой мобильной ОС работают более 100 млн телефонов по всему миру, наиболее известным из них является перевыпущенный Nokia 8810 “банан”.
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