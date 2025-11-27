WhatsApp запретил ИИ‑ботов конкурентов — ChatGPT и Copilot уходят

В результате Microsoft объявила, что Copilot перестанет работать в мессенджере с 15 января 2026 года. Новые правила освобождают ресурсы платформы для бизнеса и ограничивают массовое использование моделей, созданных сторонними компаниями.

Под запрет попадают и другие чат‑боты, включая ChatGPT от OpenAI и Perplexity AIindiatoday.in. Пользователям предлагают заранее экспортировать историю переписки, так как данные не будут перенесены в другие сервисы.

После отключения Copilot и ChatGPT, можно будет продолжить работу с ИИ через фирменные мобильные приложения или веб‑версии, которые поддерживают голосовой ввод, анализ изображений и другие функции.

Политика *Meta подчёркивает стремление разделить инструменты поддержки клиентов и развлекательных ботов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена