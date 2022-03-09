WhatsApp запретил массовую рассылку сообщений

По мнению разработчиков, новая функция не позволит бесконтрольно рассылать сообщения во множество групповых чатов, что должно помочь в борьбе с распространением фейков.

Как отмечается, с нововведением, когда пользователь получит сообщение, помеченное как «Пересланное», возможности отправить его в несколько групповых чатов одновременно не будет.

«Если вам понадобится переслать сообщение больше чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку "Переслать"», — сообщили разработчики мессенджера.