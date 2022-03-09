WhatsApp запретил массовую рассылку сообщений

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WhatsApp запретил массовую рассылку сообщенийДля борьбы с ложной информацией
В новой версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.7.2 для Android-устройств появится новая функция, ограничивающая массовую рассылку сообщений.
По мнению разработчиков, новая функция не позволит бесконтрольно рассылать сообщения во множество групповых чатов, что должно помочь в борьбе с распространением фейков.
Как отмечается, с нововведением, когда пользователь получит сообщение, помеченное как «Пересланное», возможности отправить его в несколько групповых чатов одновременно не будет.
«Если вам понадобится переслать сообщение больше чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку "Переслать"», — сообщили разработчики мессенджера.
Источник: Lenta.ru