WhatsApp защитит ваш IP-адрес во время звонков

WhatsApp защитит ваш IP-адрес во время звонковНе обошлось без компромиссов
WhatsApp усиливает защиту конфиденциальности своих пользователей, добавляя новую функцию — сокрытие IP-адреса во время звонков.
Эта опция, доступная в настройках приложения, направлена на защиту IP-адреса пользователя от собеседника, перенаправляя звонки через собственные серверы WhatsApp. Таким образом, ваш настоящий IP-адрес остается скрытым.
Как отмечают разработчики WhatsApp Даниэль Зоммерманн, Себастьян Мессмер и Аттауллах Байг, большинство современных приложений для звонков используют прямое соединение между участниками, что обеспечивает более быструю передачу данных и лучшее качество звонка.
Однако это также означает, что участникам необходимо знать IP-адреса друг друга, что может выдать приблизительное местоположение или провайдера интернета.
Нововведение WhatsApp предлагает повышенную конфиденциальность, но с некоторыми компромиссами: возможно снижение качества звонка. Компания подчеркивает, что звонки всегда защищены сквозным шифрованием, даже при использовании новой функции перенаправления.