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06:14, 09 ноября 2023
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WhatsApp защитит ваш IP-адрес во время звонков

Не обошлось без компромиссов

WhatsApp усиливает защиту конфиденциальности своих пользователей, добавляя новую функцию — сокрытие IP-адреса во время звонков.

Эта опция, доступная в настройках приложения, направлена на защиту IP-адреса пользователя от собеседника, перенаправляя звонки через собственные серверы WhatsApp. Таким образом, ваш настоящий IP-адрес остается скрытым.

Как отмечают разработчики WhatsApp Даниэль Зоммерманн, Себастьян Мессмер и Аттауллах Байг, большинство современных приложений для звонков используют прямое соединение между участниками, что обеспечивает более быструю передачу данных и лучшее качество звонка.

WhatsApp защитит ваш IP-адрес во время звонков
© The Verge

Однако это также означает, что участникам необходимо знать IP-адреса друг друга, что может выдать приблизительное местоположение или провайдера интернета.

Нововведение WhatsApp предлагает повышенную конфиденциальность, но с некоторыми компромиссами: возможно снижение качества звонка. Компания подчеркивает, что звонки всегда защищены сквозным шифрованием, даже при использовании новой функции перенаправления.

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