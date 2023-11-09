WhatsApp защитит ваш IP-адрес во время звонков

Эта опция, доступная в настройках приложения, направлена на защиту IP-адреса пользователя от собеседника, перенаправляя звонки через собственные серверы WhatsApp. Таким образом, ваш настоящий IP-адрес остается скрытым.

Как отмечают разработчики WhatsApp Даниэль Зоммерманн, Себастьян Мессмер и Аттауллах Байг, большинство современных приложений для звонков используют прямое соединение между участниками, что обеспечивает более быструю передачу данных и лучшее качество звонка.