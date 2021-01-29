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WhatsApp заставит пользователей использовать отпечаток пальца для входа в мессенджер через браузер
Для владельцев iPhone X и новее уготована не менее неприятная участь
В сети появилась информация о том, что WhatsApp решил ещё больше усложнить использование веб-версии мессенджера. Теперь пользователей заставят использовать отпечаток пальца для выхода в свой аккаунт через браузер.
Представители WhatsApp сообщили, что новая функция уже начала распространяться среди iOS и Android-пользователей, пишет GSMArena. Прежде чем сервис пустит вас в веб-версию, он попросит воспользоваться отпечатком пальцев для доказательства того, что это именно вы. Для владельцев iPhone с технологией Face ID предусмотрен другой метод входа — через сканирование лица.
При этом заявляется, что нововведение является лишь попыткой компании защитить пользовательские данные. При этом журналисты GSMArena настоятельно напоминают, что WhatsApp не будет иметь прямого доступа к биометрической информации — приложение всего лишь получить достаточной для идентификации доступ.