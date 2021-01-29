WhatsApp заставит пользователей использовать отпечаток пальца для входа в мессенджер через браузер

Представители WhatsApp сообщили, что новая функция уже начала распространяться среди iOS и Android-пользователей, пишет GSMArena. Прежде чем сервис пустит вас в веб-версию, он попросит воспользоваться отпечатком пальцев для доказательства того, что это именно вы. Для владельцев iPhone с технологией Face ID предусмотрен другой метод входа — через сканирование лица.