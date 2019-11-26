WhatsApp заявил о создании независимого от смартфона приложения

И хоть буквально на этой неделе разработчики сделали веб-версию своего приложения еще ближе к версиям на iOS и Android, добавив функцию группированных стикеров, пользователям и этого кажется мало. В компании, судя по всему, прекрасно слышат мольбы собственных клиентов, в связи с чем разрабатывается независимая от телефона компьютерная версия WhatsApp. По крайней мере об этом говорят слухи, опубликованные интернет-инсайдерами.

Само собой так как это слухи, никакой информации ни о дате запуска приложения, ни о хотя бы его анонсе, в сети не опубликовано. Но учитывая тот факт, что разговоры о подобного рода разработке начали ходить с завидной регулярностью, вполне вероятно, что случится это уже совсем скоро.