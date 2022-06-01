Wildberries готовится к запуску сервиса моментального получения денег за возврат товаров

Деньги, возвращённые интернет-магазином, отображаются на персональном балансе в личном кабинете. Покупатель сможет выводить деньги на любой банковский счёт либо оплачивать другие товары.

После полноценного запуска сервис позволит не «замораживать» средства на личном счёте до их фактического получения от банка, а сразу тратить на новые покупки. Также пользователи могут сами переводить деньги за возвращённые товары на любые банковские счета, а не только те, с которых производилась оплата.