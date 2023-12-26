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21:00, 26 декабря 2023
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Wildberries и Яндекс протестировали оплату товаров взглядом

Дети не смогут совершать случайные покупки

Wildberries и Яндекс «объединились» в тестировании биометрического метода оплаты — взглядом. По словам Владислава Поволоцкого, генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ), целью пилотного проекта является запуск биометрических платежей в магазинах к 2024 году.

Подход исключает необходимость привязки карты, что позволяет решить проблему случайных покупок детьми. Поволоцкий сообщил, что этап тестирования уже начался, и успешные испытания прошли на сервисах Wildberries и Яндекс.

ЦБТ также ведет переговоры с Ozon о возможном сотрудничестве.

С учетом обсуждаемых биометрических заказов это значительный скачок к безопасному, удобному и футуристическому шопингу.

Источник:Известия
Автор:Булат Кармак
Теги:
#деньги
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#оплата
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#Яндекс
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#Wildberries
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