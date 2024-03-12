Wildberries начал бета-тестирование редактора фото для карточек товара

Опубликовано 12 марта 2024, 21:00
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Wildberries начал бета-тестирование редактора фото для карточек товараПока только для тестовой группы продавцов
Пресс-служба маркетплейса Wildberries сообщила, что тестовой группе продавцов открыта бета-версия редактора фото для товарных карточек.
© Wildberries
Пользователи смогут попробовать изменить размер изображённого на фото объекта, удалить исходный фон, расположить вырезанный объект на цветной подложке и в целом улучшить качество фото. Разработчики считают, что новый функционал поможет продавцам упростить работу с дизайном карточек товара и «улучшить качество контента».
Когда новая функция станет доступна для всех продавцов интернет-магазина, не уточняется.
Источник:VC.RU
Автор:Андрей Кадуков