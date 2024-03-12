Wildberries начал бета-тестирование редактора фото для карточек товара

Пользователи смогут попробовать изменить размер изображённого на фото объекта, удалить исходный фон, расположить вырезанный объект на цветной подложке и в целом улучшить качество фото. Разработчики считают, что новый функционал поможет продавцам упростить работу с дизайном карточек товара и «улучшить качество контента».

Когда новая функция станет доступна для всех продавцов интернет-магазина, не уточняется.